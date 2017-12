Casal de traficantes preso em Corumbá vai para Rio Preto Um casal de traficantes acusado de ser um dos principais distribuidores de drogas do País foi transferido para São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A polícia acredita que Éder Soares de Oliveira, que é fuzileiro naval da reserva, e Ana Lúcia Corrêa Dias façam parte de uma quadrilha comandada por presos na região de Araçatuba. Segundo o Bom Dia SP, o casal, preso em Corumbá, foi escoltado até Rio Preto por agentes da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul. Na casa dele, foram apreendidos celulares, dinheiro e veículos.