Casal é atropelado na calçada por uma viatura policial Perseguindo uma motocicleta ocupada por dois homens, uma guarnição da Polícia Militar trafegava em alta velocidade, domingo à noite, por ruas da região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Na Rua Pitomba Natal, na Vila Natal, o policial que dirigia a viatura, perdeu o controle e o veículo desgovernado subiu na calçada, atropelando um casal de amigos que estava à porta e de uma pizzaria no número 112 daquela rua. Ambos foram socorridos pelo resgate e estão internado no Hospital Geral do Grajaú. Priscila de Almeida Santos, de 19 anos, e Lidinaldo Dias Bastos, de 29, haviam encomendado pizzas e aguardavam, na calçada à porta da pizzaria. Os amigos foram socorridos por resgates do Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Geral do Grajaú, onde continuam internados.