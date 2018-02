Casal é baleado na cabeça em tentativa de assalto no Rio Um casal foi baleado na cabeça numa tentativa de assalto, próximo ao Shopping Center Nova América, em Del Castilho. O crime ocorreu por volta das 23 horas de sexta-feira, 23. Os bandidos abordaram o tenente-médico do Exército André Leandro Knebel e Ana Helena Corrêa. O casal reagiu ao assalto e foi baleado. Eles foram internados no Hospital Barra D´Or, na Barra da Tijuca, e operados durante a madrugada, segundo a assessoria do hospital. O casal está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e o caso mais grave é de Ana Helena Corrêa. As vítimas estavam num automóvel Escort preto, quando os ladrões se aproximaram. Logo depois dos disparos feitos, os dois ladrões fugiram, sem levar o carro. O caso foi registrado na 44ª Delegacia de Polícia Civil (DP), em Inhaúma. Facadas Na madrugada deste sábado, Elidiane da Silva Sabino foi esfaqueada por um homem que seria seu ex-namorado, conforme relatos da família, em Alcântara, no Grande Rio. O criminoso chegou na casa de Elidiane por volta da meia-noite e pretendia tentar a reconciliação. A investigação está sendo feita pela 74ª DP, em Alcântara.