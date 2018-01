Casal é morto dentro de carro na zona sul de SP O casal Marcelo Rodrigues Gonçalves Coimbra, de 35 anos, e Lilian Rodrigues Freira Gonçalves Coimbra, de 32, foi assassinado na noite de anteontem dentro do próprio carro no Jardim Miriam, zona sul de São Paulo. A polícia acredita na hipótese de execução, pois nada foi roubado do casal, que era dono de uma auto-escola na estrada do M?Boi Mirim.