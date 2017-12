Casal é preso acusado de pirataria na zona oeste de SP Um casal de desempregados foi preso, por volta das 21h de domingo, 25, acusado de piratear CDs, DVDs e games, que eram distribuídos para ambulantes da região da 25 de Março, no centro da capital paulista. Por causa de uma dívida de aluguel, Marilete Fernandes Santana, de 24 anos, e sua vizinha começaram a discutir no interior do imóvel na Rua Celso Vieira, em Vila Portugal, região de Pirituba, zona oeste da cidade. Temendo que a briga tomasse proporções graves, testemunhas acionaram a Polícia Militar. No momento em que uma viatura da PM chegou ao endereço fornecido, a briga já havia se encerrado, mas Marilete, e seu marido, Carlos Roberto Souza dos Santos, de 37 anos, acabaram sendo denunciados. No interior do imóvel do casal, os policiais militares apreenderam 5 mil CDs, DVDs e games pirateados, além de um computador. As capas também eram feitas na casa dos acusados, que foram detidos em flagrante. Burocracia Segundo os policiais militares que atenderam o caso, a burocracia policial está impedindo o registro do boletim de ocorrência. Depois de passar pelos plantões do 33º Distrito Policial, de Pirituba, do 87º Distrito Policial, de Pereira Barreto, e do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), o casal ainda não havia sido autuado até as 3 horas da madrugada desta segunda-feira.