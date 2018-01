Casal é preso com 20 quilos de maconha em Porto Alegre Agentes da Polícia Federal no Rio Grande do Sul prenderam, na manhã de ontem, M.T.S.M., de 27 anos, e A.S.L., de 26 anos. Segundo a Polícia Federal, o casal foi flagrado na Rodoviária de Porto Alegre com 20 quilos de maconha trazidos de Cidade do Leste, no Paraguai. A droga estava no meio do pó de café para dificultar a ação de cães farejadores e seria distribuída em Porto Alegre e região metropolitana.