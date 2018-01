Casal é preso com 8,5 quilos de cocaína Um casal foi preso pela Polícia Federal, na noite de anteontem, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, ao tentar embarcar com 8,5 quilos de cocaína em um vôo para Paris, na França. De acordo com a polícia, a droga foi descoberta quando o casal passava pelo aparelho de raio X, antes do embarque. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela PF.