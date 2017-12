Casal é preso com notas falsas em Jaboticabal (SP) Um homem e uma mulher foram presos com 42 notas falsas de R$ 50,00 em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Emerson Belchior e Cristiane de Lima foram detidos no bairro Jardim Grajaú, após uma denúncia anônima. As cédulas, num total de R$ 2.050, estavam dentro de um carro e na casa do acusado. Com os suspeitos, os policiais apreenderam também cheques no valor total de R$ 11 mil. As informações são do Bom Dia SP, da TV Globo.