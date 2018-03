Casal encontrado em motel de RS se suicidou, conclui polícia O inquérito policial que investigou a morte do professor de música Marcos Maronez Júnior, de 31 anos, e da adolescente Gabriela Murat, de 13 anos, concluiu que ambos se suicidaram. Os dois eram namorados e foram encontrados agonizando, ao lado de duas armas, num motel da zona leste de Porto Alegre, no dia 19 de novembro do ano passado. A investigação trabalhava também com as hipóteses de assassinato seguido de suicídio ou de duplo homicídio cometido por uma terceira pessoa, que foram descartadas. A conclusão da polícia, que deu o caso por encerrado, foi tomada depois da análise de filmagens, cartas e depoimentos de 24 pessoas.