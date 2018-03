Casal entra com nova ação de habeas corpus A defesa de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá entrou, sexta-feira, com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para revogar a prisão preventiva. É pedida, ainda, a anulação do recebimento de denúncia contra o casal, acusado de matar Isabella Nardoni, de 5 anos, em março. O casal teve 4 pedidos negados pelo STF.