Casal estrangeiro é preso com cocaína em Cumbica Um casal de tchecos foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira, 27, pelo Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A vendedora autônoma Helena Kalbacova e o desempregado Alois Javorek, ambos com 25 anos, foram flagrados tentando embarcar para Bruxelas, com escala em Lisboa, levando 1,5 quilo de cocaína na bagagem. Os dois foram presos pelos investigadores da 4ª Dis(Delegacia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes), do Denarc.