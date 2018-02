Casal Hernandes é indiciado e será julgado nos EUA O casal fundador da Igreja Renascer, Sonia e Estevam Hernandes, foi indiciado nesta segunda-feira pelo júri popular nos Estados Unidos e será julgado por contrabando de dinheiro e falsa declaração. Eles foram presos no dia 8 de janeiro no aeroporto de Miami, quando tentava entrar nos EUA com US$ 56,5 mil, tendo declarado apenas US$ 10 mil. Os dois tiveram de entregar os passaportes ao governo norte-americano e estão atualmente em liberdade supervisionada na região de Miami. Segundo o advogado de defesa de Estevam, Albert Krieger, o casal se apresentará nesta terça-feira no tribunal de Miami para ser citado judicialmente e vai se declarar inocente. "Aí começam os procedimentos até o julgamento, a vida continua", disse ao Estado Krieger. A pena prevista para o crime é de até cinco anos, mas, na prática, os dois podem ficar presos por no máximo 21 meses, segundo explica a advogada Lilly Ann Sanchez, criminalista especializada em imigração do escritório Fowler White Burnett. Caso consigam comprovar que os US$ 56.467 que levaram aos Estados Unidos têm origem lícita, o casal pode se livrar da prisão. Mesmo neste caso, seriam deportados para o Brasil e perderiam seus green cards. Os Hernandes correm o risco de não poderem mais entrar nos EUA nem como turistas, caso sejam considerados culpados. O julgamento dos fundadores da Renascer será marcado para um prazo de até 70 dias após a data da audiência. Então, seriam julgados por um júri de 12 pessoas. Sonia e Estevam Hernandes terão de cumprir a pena de prisão nos Estados Unidos antes de serem extraditados ou deportados para o Brasil, caso sejam condenados no país. Segundo os autos do processo a que o Estado teve acesso, os brasileiros são acusados pelos crimes de "contrabando de divisas" e " não declaração" na alfândega. "Os réus são residentes permanentes nos EUA e, se condenados, serão deportados após cumprirem sua pena de prisão nos Estados Unidos. Após esse período, ele retornariam ao Brasil para responder aos processos", diz o processo. No Brasil No Brasil, a prisão do casal Hernandes foi decretada pela 1ª Vara Criminal de São Paulo a pedido do Ministério Público estadual. O casal responde processo por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e estelionato. O caso corre em segredo de Justiça e um pedido de extradição foi entregue pelo Itamaraty à Justiça norte-americana.