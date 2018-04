Casal morre depois de cair do 12º andar no Paraná

Um casal morreu na madrugada desta quinta-feira, 24, após cair do 12º andar de um prédio, na Rua São Francisco, no Centro de Curitiba, no Paraná. Daniela Luciana Marcos, de 29 anos, e Alexandre Lopes da Rocha, de 31 anos, teriam discutido pouco antes da queda, de acordo com a delegada Yara, da Delegacia de Homicídios, onde o caso será investigado. Ainda segundo a delegada, o casal constantemente brigava, principalmente por ciúme, e pedia ajuda aos vizinhos. Nesta madrugada, os vizinhos chegaram a ouvir gritaria e barulho de coisas quebrando. O crime aconteceu por volta da 1 hora, quando Daniela teria sido empurrada pelo marido, que em seguida se jogou. O filho do casal, um menino de 2 anos, estava no apartamento, que teve que ser arrombado pelos vizinhos. De acordo com a delegada, a criança ficará sob custódia dos avós.