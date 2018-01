Casamento comunitário reúne 100 casais no Anhembi, em SP Um casamento coletivo reuniu em torno de 3 mil convidados e muitas histórias no início da noite desta segunda-feira, 27, no auditório da Super Casas Bahia, no Anhembi, na zona norte de São Paulo. Os primeiros 100 casais ganharam a documentação e noite de núpcias, dando início à primeira cerimônia de casamento coletivo que, por quatro segundas-feiras seguidas, se repetirá para que ao todo 400 pessoas digam ?o sim? ao juiz de paz, sem gastar nada. Se fosse combinado não daria tão certo. Exatamente um ano após terem se conhecido num vagão do metrô na estação São Bento, Carolina Mayer, de 23 anos, e Nelson da Cruz, de 29, casaram-se no civil. Eles e mais 99 casais apaixonados. Ele está paraplégico desde 2001, quando foi atingido nas costas por duas balas, no Grajaú, zona sul da cidade. Foi a cadeira de rodas que o aproximou de Carolina, há um ano, naquele vagão de metrô. Ela quis só oferecer ajuda, mas acabaram trocando telefones e começaram a namorar. Na próxima quinta-feira, deve nascer Milena, a primeira filha do casal. Depois da festa coletiva, os noivos ganharam uma noite de núpcias, no hotel Holliday. "É um sonho nosso. Queríamos fazer uma cerimônia e passar por todos os ritos", disse Carolina. Nas próximas três segundas-feiras, as Casas Bahia vão agilizar o casamento de mais 300 casais. Mas as inscrições já terminaram.