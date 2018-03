Casamento de Fernandinho Beira-Mar é adiado em uma semana

Foi adiado o casamento de Luís Fernando da Costa, de 40 anos, o Fernandinho Beira-Mar, com Jacqueline Alcântara de Morais. A cerimônia, que estava agendada para esta quinta-feira, 20, foi transferida para a próxima semana. O Ministério da Justiça informou que a mudança foi solicitada pelo casal. A pasta não divulgou a nova data, alegando motivos de segurança. O casamento ocorrerá no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde Beira-Mar está preso. O tempo máximo para a realização da cerimônia é de 30 minutos. Além de um pastor, deverão acompanhá-la ao todo quatro testemunhas do casal. Será permita a entrada de salgadinhos, refrigerante e de bolo. Ainda é analisado se Beira-Mar poderá se vestir a caráter. Quanto às alianças, após a troca, o preso terá de entregar a sua antes de voltar à cela. Segundo o ministério, o direito do preso casar-se no presídio está previsto na assistência religiosa, preconizada na Lei de Execução Penal.