Casas próximas à cratera do Metrô serão vistoriadas nesta 3ª Os técnicos e engenheiros da subprefeitura de Pinheiros, do Consórcio Via Amarela, e do Conselho Regional de Engenharia (Crea) vão vistoriar os imóveis que foram interditados após o desmoronamento das obras da futura Estação Pinheiros do Metrô na manhã desta terça-feira. A Prefeitura espera entregar um laudo atestando as condições de segurança para que os moradores retornem às residências ou então definindo a situação dos imóveis. O relatório deve ficar pronto, segundo a subprefeitura de Pinheiros, até a noite de quarta-feira. Após o relatório, as casas poderão ser ocupados. Na primeira fase, 22 imóveis serão vistoriados. Dos 55 interditados, seis já foram demolidos. Os moradores que estão alojados em hotéis estão receosos para voltar para suas casas e por isso a Defensoria Pública, que representa 35 famílias prejudicadas, chamou o Conselho Regional de Engenharia para fazer parte da vistoria. Os processo de indenização também vão continuar. Segundo a Defensoria, alguns serão ressarcidos por danos materiais e outros apenas por danos morais. A vistoria deve terminar apenas no final da tarde de quarta-feira.