Caseiro mata dona de chácara em Itapecerica da Serra O ex-morador de rua e caseiro de uma chácara em Itapecerica da Serra, município da grande São Paulo, foi preso na noite desta segunda-feira pela Polícia Militar, acusado de matar a dona da propriedade rural na tarde do último domingo. O corpo de Odila Maria de Souza, de 50 anos, foi encontrado dentro de um poço de 5 metros de profundidade, na chácara da vítima, situada na Estrada do Borga Gato, nº 2.773, no bairro de Potuverá. Paulo Celso Mayer, de 35 anos, foi preso dentro da casa de Odila por homens do 25º Batalhão. Segundo a polícia, o rapaz teria sido acolhido pela patroa e sem motivo aparente a matou. Paulo já tem passagem pela polícia pelo mesmo tipo de crime, praticado em 1996, quando também estrangulou a vítima; desde então estava em liberdade assistida. O assassino foi indiciado na Delegacia de Itapecerica por homicídio doloso e ocultação de cadáver.