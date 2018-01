Caso Bruno: 1º dia de júri de Bola tem crítica à polícia

CONTAGEM - No primeiro dia do julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de assassinar e desaparecer com o corpo de Eliza Samudio, ficou clara a estratégia da defesa de apontar falhas nas investigações para livrar o cliente.

A situação do réu se complicou após o ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes de Souza admitir em março ao júri que o condenou que Luiz Henrique Romão, o Macarrão, levou sua ex-amante para ser morta por Bola.

Agora, o ex-policial está sendo julgado no Fórum de Contagem. Logo no início dos trabalhos, o advogado dele, Ércio Quaresma, pediu o adiamento do júri, alegando cerceamento de defesa pela ausência de testemunhas. A juíza Marixa Rodrigues indeferiu o pedido. Posteriormente, no único interrogatório do dia, Quaresma questionou com veemência o motivo de a delegada Ana Maria Santos, que conduziu o caso na fase policial, não indiciar mais pessoas.

Ele se referia especialmente ao policial José Lauriano, o Zezé, cujo número de telefone teria aparecido diversas vezes, assim como o de Bola, entre as ligações dos envolvidos no crime. Ana Maria respondeu que não havia elementos para mais acusações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já para Quaresma, as autoridades policiais “elegeram apenas seu cliente para indiciar”, ignorando indícios referentes a outros envolvidos. Ele também questionou a legitimidade do julgamento enquanto há investigações sobre o crime em andamento. Já o promotor Henry Vasconcellos focou seu interrogatório à delegada em detalhes do depoimento de Jorge Luiz, o primo de Bruno que revelou como Eliza teria sido sequestrada e morta, no início de junho de 2010, com o auxílio de Bola.