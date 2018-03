Caso Jandira: polícia prende mais um ex-secretário A Polícia Civil prendeu ontem o advogado Sérgio Paraíso, ex-secretário municipal de Governo de Jandira (SP), apontado como um dos mandantes do assassinato do prefeito Braz Paschoalin (PSDB). Paraíso havia participado de uma reunião na prefeitura quando foi intimado a depor no inquérito sobre a execução do prefeito. Durante o interrogatório o delegado Zacarias Katzer Tadros, que dirige a investigação, o comunicou sobre a ordem de prisão e o algemou.