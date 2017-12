Casório coletivo homenageia Sto. Antonio em SP O casamento de 75 casais vai iniciar as comemorações do dia de Santo Antonio, em Caraguatatuba, no litoral norte paulista. A cerimônia, nesta sexta-feira às 11 horas, na Igreja Matriz, acontece há quatro anos, desde que o padre Jacobi Puthenkandam chegou à cidade. Segundo o padre, a maioria dos casais já vive junto, mas decidiu confirmar a união na igreja. ?Neste ano vamos ter uma novidade. Cada casal vai ganhar um presente de padrinhos anônimos?, alegra-se o pároco. Os turistas que passarem o final de semana em Caraguatatuba também poderão participar da procissão no mar, que deve reunir cerca de 50 embarcações. Pela primeira vez, a festa do padroeiro da cidade será comemorada com uma procissão marítima. No sábado, às 9 horas da manhã, as embarcações enfeitadas com imagens do santo sairão da Praia de Massaguaçu com destino à Praia do Camaroeiro, e o trajeto deve durar cerca de uma hora.