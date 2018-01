Castelo Branco terá quarta faixa perto de Barueri A Viaoeste, concessionária responsável pela rodovia Castelo Branco, informou que iniciará nesta quinta-feira, 10, as obras de construção de uma quarta faixa na estrada na região de Barueri. As obras, que serão realizadas entre os quilômetros 23 e 26, deverão durar cerca de seis meses e custar R$ 6 milhões. A empresa informou que o acostamento será utilizado como terceira faixa durante as obras para manter a fluidez do tráfego, mas alertou os motoristas para evitarem os horários de pico, das 7 às 9 horas e das 17 às 20 horas.