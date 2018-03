Castelo tem 43 km de lentidão na volta a SP

Os paulistanos que escolheram passar a Páscoa fora da capital enfrentaram ontem congestionamento na volta do feriado. Ao contrário do carnaval, os grandes fluxos estiveram espalhados por praticamente todas as estradas principais e não somente nas que descem rumo ao litoral. A mais atingida foi a Castelo Branco, que apresentou lentidão em mais de 40 quilômetros no sentido capital. De acordo com a ViaOeste, concessionária que administra a rodovia, o tráfego foi intenso e com pontos de parada entre o km 72 e o km 29, respectivamente Itu e Barueri. A lentidão foi provocada pelo excesso de veículos, uma vez que não houve registros de acidentes ou interdições na rodovia ontem. A Fernão Dias também apresentou tráfego intenso no sentido de Belo Horizonte para a capital paulista, com 12 km de lentidão. Os principais congestionamentos estiveram nas regiões de Bragança Paulista, Atibaia, Mairiporã e na chegada a São Paulo. No início da manhã, um ciclista morreu ao ser atingido por um veículo quando trafegava pelo acostamento, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 5 horas e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista fugiu sem prestar socorro. Outra vítima foi registrada por volta das 17 horas na Via Dutra. De acordo com a PRF, um homem atravessava a via quando foi atingido na altura de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. O fluxo na via foi prejudicado ainda por um capotamento, que provocou congestionamento entre o km 185 e o km 187. O excesso de veículos foi responsável por outro foco de lentidão entre o km 201 e o km 208. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, foram registrados 32 quilômetros de lentidão no sentido capital. Segundo a a AutoBan, o excesso de veículos provocou mais congestionamentos entre o km 77 e o km 56 da Bandeirantes e nos trechos do km 63 ao km 57 e do km 24 ao km 23 da Anhanguera. Os trechos próximos a pedágios apresentaram pontos de lentidão nas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Na primeira, havia lentidão entre o km 32 e o km 37 e na segunda, do km 92 ao km 96. Em relação aos acidentes nas estradas estaduais, o Comando de Policiamento Rodoviário não divulgou informações preliminares, pois vai esperar o encerramento da operação hoje. LITORAL O Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral sul, chegou a apresentar lentidão de 8 quilômetros, mas o fluxo ficou sem congestionamentos a partir do fim da tarde. Uma das razões é que muitos paulistanos anteciparam a volta para evitar os horários de pico. De acordo com a Ecovias, dos 287.600 mil veículos que desceram em direção à Baixada Santista no feriado prolongado, 225 mil já haviam retornado até as 17h30. Já a Via Anchieta apresentou lentidão mais intensa no sentido contrário - rumo ao litoral - por causa de um acidente no fim da tarde, que ocupou uma das faixas. A Ecovias informou também que cerca de 10 telefones de emergência - call boxes - e dois painéis de informações tiveram os serviços interrompidos ontem, por uma tentativa de roubo de cabos de fibra ótica.