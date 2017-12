Cataratas do Iguaçu tem vazão quatro vezes superior ao normal

CURITIBA - As chuvas na bacia do Rio Iguaçu fizeram com que a vazão das Cataratas, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, ficasse oscilando nesta terça-feira, 15, em uma média de 6 mil metros cúbicos por segundo, um volume mais de quatro vezes superior à média de 1.400 metros cúbicos por segundo. Em toda a extensão do rio, que nasce na região metropolitana de Curitiba, as usinas hidrelétricas permaneceram com os vertedouros abertos para escoamento da água.

Na Hidrelétrica Binacional Itaipu, o vertedouro também ficou aberto, com vazão de 5.600 metros cúbicos por segundo durante a tarde. O reservatório da usina tem nível máximo de 220 metros e estava com 220,4 metros. Segundo a assessoria de Itaipu, o volume um pouco superior ao normal é resultado das chuvas que caíram na própria região do lago, formado pela bacia do Rio Paraná.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vertedouro ficou aberto na maioria dos dias este ano, chegando domingo à vazão de 8.560 metros cúbicos por segundo. A produção de energia está normal, entre 10 mil e 11 mil megawatts.