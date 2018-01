Catedral de Feira de Santana é arrombada e saqueada

A Catedral de Feira de Santana, segunda cidade mais populosa da Bahia, a 110 quilômetros de Salvador, foi arrombada e saqueada, na madrugada deste domingo. Segundo informações da 1ª Delegacia, onde o caso é investigado, foram levados um cajado de prata e o dinheiro que a igreja arrecadava para a Festa de Santana, padroeira da cidade, que será realizada na segunda quinzena de julho. Os invasores também reviraram gavetas e armários em busca de mais objetos de valor antes de fugir. Ainda não há suspeitos para o crime.

Segundo o monsenhor José Nery de Almeida, pároco da catedral, o roubo foi identificado no início da manhã, quando um dos administradores do local chegou para preparar a igreja para a primeira missa do dia, às 7 horas. “Notamos que uma das janelas foi arrombada, provavelmente com barras de ferro”, contou. “Acreditamos que pelo menos dois homens tenham participado da invasão.”