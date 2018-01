Catorze são presos no Rio durante operação contra jogo do bicho

SÃO PAULO - Catorze pessoas foram presas na terça-feira, 13, durante a Operação Aranha, da Polícia Civil, deflagrada com o objetivo de coibir o jogo do bicho no Rio. Durante a ação os policiais também apreenderam sete Palmtops.

Policiais das delegacias do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC) detiveram 14 apontadores e apreenderam cerca de R$ 4 mil. Segundo os agentes, a operação contou com a participação de 24 policiais das delegacias da 1ª DP (Praça Mauá), 4ª DP (Praça da República), 5ª DP (Mém de Sá) e 9ª DP (Catete).