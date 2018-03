Causa do acidente é trabalho difícil e lento, diz ministro francês

O ministro de Assuntos Exteriores da França, Bernard Kouchner, disse nesta quinta-feira, 4, que todas as possíveis causas da queda do Airbus A 330 da Air France serão investigadas. Embora afirme que nenhum indício aponte para um ataque terrorista, Kouchner afirmou que nenhuma tese foi descartada. "Todas as possibilidades estão sendo investigadas. As investigações interessam a todo mundo", afirmou no Rio ao participar de ato ecumênico em homenagem às vítimas. "Até agora não existe nenhuma evidência sólida que aponte nessa direção", completou em referência a um ataque terrorista.

Veja também:

Todas as notícias sobre o Voo 447

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Voo 447: Veja os nomes de todas as nacionalidades; são 102

Air France divulga lista de brasileiros no Voo 447