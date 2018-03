'Caveira', vereador, quer investigar doações a prefeito O vereador Ricardo Piorino (PPS), presidente da Câmara de Pindamonhangaba, quer comissão processante para investigar suposta omissão do prefeito João Ribeiro (PPS) no caso da merenda escolar. Em seu segundo mandato, Piorino é conhecido como o "Caveira" - seus eleitores exaltam o destemor com que cobra a administração. "Aqui não tem acordo", avisa Piorino, relator da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da merenda. "Paira séria dúvida sobre a legalidade dos financiamentos na última eleição majoritária (2008), que parece contaminada pelo uso indevido e ilegal de dinheiro público." A prefeitura alega que não foi informada sobre o relatório da CEI. Ribeiro não se manifestou.