Caymmi vira nome de rua no Leblon Dorival Caymmi, morto aos 94 anos, no dia 16, agora é nome de rua no Leblon, no Rio, onde morou e compôs Saudades da Bahia. A Rua Dorival Caymmi fica na altura do n.º 1.136 da Av. Visconde de Albuquerque. Os filhos Dori, Danilo e Nana foram à inauguração da rua, ontem.