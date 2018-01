CCJ aprova fim de prisão especial para juízes A Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) aprovou ontem projeto de lei complementar que acaba com a prisão especial para magistrados e membros do Ministério Público. De iniciativa do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), a proposta complementa projeto semelhante já aprovado na comissão, prevendo o fim da prisão especial para outras categorias. O texto segue agora para o plenário do Senado. Caso também seja aprovado, será encaminhado na sequência para a Câmara dos Deputados.