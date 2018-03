CCJ aprova monitoramento Quem cumpre pena em regime aberto, semiaberto ou liberdade condicional poderá passar a usar "equipamento de monitoração eletrônica", com aval de um juiz. Proposta nesse sentido foi aprovada ontem pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado e agora segue para decisão em plenário. A monitoração também poderá atingir o condenado que sofrer prisão domiciliar ou passar por pena restritiva de direito que estabeleça limitações de horários ou da frequência a determinados lugares. Em caso de violação do equipamento, o condenado poderá sofrer regressão do regime ou revogação de benefícios.