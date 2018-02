CCJ aprova promoção de Vinicius de Moraes

Quase 30 anos após sua morte, o poeta Vinicius de Moraes (foto) será promovido post mortem a ministro de primeira classe do Itamaraty. Diplomata de carreira, ele foi exonerado do cargo de primeiro-secretário em 1968 na ditadura militar. Numa iniciativa do Executivo, a matéria foi votada pela CCJ do Senado e depende de votação em plenário para ir a sanção presidencial. A pensão paga aos dependentes do poeta será adequada ao novo cargo.