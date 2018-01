CDP e banco são alvos de tiros em Ribeirão Preto Dois atentados foram registrados entre o final da tarde e o início da noite de terça-feira, 29, em Ribeirão Preto. O primeiro deles ocorreu nas imediações do Centro de Detenção Provisória (CDP), ao lado da Rodovia Abrão Assed, que liga a cidade a Serrana. Tiros foram disparados de dentro de um carro que passava na rodovia, mas não atingiram o presídio. Ninguém foi detido. No Jardim Paulista, por volta das 19 horas, uma agência bancária do Santander Banespa foi atingida por um tiro. O gerente estava no prédio, mas não conseguiu observar quem fez os disparos. O curioso é que a mesma agência foi vítima de tiros em três dias diferentes: na madrugada de domingo, 27, e na madrugada e na noite de terça-feira, 29. Apenas vidros ficaram estilhaçados, sem feridos. Assalto No final da tarde de terça-feira, uma agência do Bradesco também foi assaltada no Jardim Independência. Uma dupla tentou entrar no banco após as 16 horas, mas a porta giratória brecou um deles, que estava com uma botina com metal. Quando o segurança chegou para ver o que se passava, ele foi rendido pela dupla, que estava armada. Um dos assaltantes disparou um tiro contra um caixa eletrônico, de onde foi sacado cerca de R$ 87 mil. A dupla ainda levou a arma do segurança. A polícia procurou a dupla nas redondezas, mas não conseguiu localizá-la.