CEG irá restabelecer parcialmente fornecimento de gás no centro do Rio

SÃO PAULO - A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG) informou nesta quinta-feira, 2, que obteve autorização da Defesa Civil para restabelecer o fornecimento de gás para as ruas localizadas próximas dos três prédios que desabaram na última quarta-feira, 25, no centro da cidade.

O fornecimento de gás será normalizado nesta sexta-feira, 3. Técnicos da empresa trabalham no local para restabelecer o serviço.

A Defesa Civil recomendou que o fornecimento de gás permaneça interrompido por medida de segurança para a Avenida Treze de Maio, lado par (lateral do Teatro Municipal); Rua Manuel de Carvalho, entre a Avenida Treze da maio e Rua Vieira Fazenda; e Ramal do Número 6 da Avenida Almirante Barroso.