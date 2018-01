Celulares são achados em roupa de bebê Agentes penitenciários encontraram dois aparelhos celulares de modelos minúsculos na mamadeira e entre as roupas de um bebê de 8 meses, levado por uma mulher que foi visitar o companheiro na Penitenciária 1 de Tremembé, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O flagrante ocorreu na manhã de ontem. Detida, a mulher foi indiciada e liberada para responder ao processo em liberdade. Crianças e bebês não podem ser revistados, o que facilita a ação dos criminosos.