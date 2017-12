Cenipa: avião da Pantanal sofreu acidente O chefe do Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro Jorge Kersul Filho, disse que o incidente com o avião da Pantanal, ocorrido um dia antes do acidente da TAM, foi reclassificado como acidente. A conclusão só veio depois da vistoria da aeronave, que continha muita lama. Após realizar a limpeza, constataram-se danos graves ao avião - que, após a derrapagem, permaneceu numa área com grama próxima da pista.