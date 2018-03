Cenipa propôs mudanças em Congonhas Em depoimento à CPI do Apagão Aéreo, o tenente-coronel da Aeronáutica Fernando Camargo disse que a comissão de investigação do acidente com o Airbus considera necessário aumentar a segurança das pistas principal e auxiliar do Aeroporto de Congonhas, em períodos de chuva. A má condição da pista principal, onde ocorreu o acidente, é uma das hipóteses de fatores contribuintes para a tragédia. O oficial insistiu em dizer que não há nenhuma conclusão sobre as causas do acidente, mas informou que a comissão, chefiada por ele, preparou "propostas de recomendação que certamente vão ser úteis para segurança de vôo". "As recomendações não estão necessariamente ligadas ao acidente", respondeu, quando questionado se a comissão considera as pistas inseguras.