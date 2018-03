CENTER NORTE: minicidade Passado: o shopping não tem uma única escada rolante. Futuro: sabe as esteiras rolantes que ajudam em corredores longos? Só uma ideia... No ano em que comemora 25 anos de sua fundação, o Shopping Center Norte pretende fazer jus ao nome e continuar à frente como a opção das famílias da região. Suas proporções superlativas, aliás, o ajudam a manter a liderança: 117 mil m2 no total, estacionamento com vagas para 7 mil carros e 331 lojas. É por isso que as telefonistas atendem com naturalidade: "Cidade Center Norte". As tardes ali lembram parques de diversão, cheios de adolescentes uniformizados, que lotam o MC Donald?s. As mamães de passagem encontram um fraldário na parte externa e, para as crianças, há um espaço com brinquedos, jogos e gruas. E se para você é importante encontrar lojas de grife, há TNG, Brooksfield e Yachtsman para os rapazes e, para as moças, Cori, Gregory e Rosa Chá. Logo na entrada, uma exposição conta a história do complexo que inclui o Expo Center Norte, o Novotel e o Lar Center. Assim, o aniversário não passa em branco. Fundação: 7/4/1984 Área: 117.000m2 Lojas: 331 Salas de cinema: 5 Vagas: 7.000 Estacionamento: grátis Travessa Casalbuono, 120 V. Guilherme. 2224-5959. 10h/22h. www.centernorte.com.br Vai um mapa? Sabe os aparelhos GPS, que o seu marido insiste em não comprar por que "ah, não preciso"? O shopping deveria oferecer um desses, temporário, que fosse instalado via bluetooth no celular assim que você pisasse lá dentro. É que mesmo sendo térreo e tendo uma sinalização razoável nos corredores, o Center Norte pode deixar o visitante confuso. As placas de sinalização são muito pequenas e ficam lá no alto. E tudo fica longe de tudo. Para ir de uma praça de alimentação a outra, é preciso percorrer um longo caminho. O fraldário não fica ao lado do sanitário feminino, mas fora do shopping, assim como a alameda de serviços. O vizinho é ?empresário? Reinaugurado em abril, o Expo Center Norte foi ampliado e hoje é o maior centro do tipo na América Latina. A nova área do empreendimento passou de 62 mil m2 para 98 mil m2 distribuídos em cinco pavilhões e 21 auditórios. O centro de convenções foi projetado para receber até 4.230 pessoas - é totalmente climatizado e ocupa dois pavimentos no local. Seu hall de entrada é monumental: mais de 4.000 m2 . Bem-lembrado Em 2002, o Center Norte criou o Instituto Center Norte para ajudar as comunidades com menos renda da região. Projetos como a criação de uma biblioteca na creche da Associação dos Moradores e Amigos da Vila Guilherme e o Leilão de Guirlandas, realizado anualmente no Lar Center no fim do ano, são promovidos pela entidade. O evento leiloa guirlandas natalinas feitas por famosos como Adriane Galisteu e Hebe Camargo e a renda é revertida para instituições em prol da inclusão social. Tudo é possível O Lar Center tem uma variedade incrível de lojas de todos os estilos para equipar, reformar ou mesmo construir sua casa - tudo concentrado no mesmo local. Está tudo lá: material de construção e móveis de design moderno e tradicional, eletrodomésticos, objetos decorativos e utilidades. É possível planejar armários de cozinha, por exemplo, em estabelecimentos como a Dell Anno ou a Cozinart. Ou comprar um presente para quem acabou de se casar, em lojas como a Camicado. Se a sua ideia é montar uma academia de ginástica completa em casa, é só seguir para a megastore Decathlon, no estacionamento do Lar Center. Mas, para um lugar onde se faz maratona de compras, o ar-condicionado deveria ser bem mais potente.