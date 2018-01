Centro espírita de Chico Xavier é roubado em Uberaba

BELO HORIZONTE - A Casa da Prece, o centro espírita em que o médium Chico Xavier atendia seguidores em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi arrombada e teve levados roupas e equipamento de som, conforme informações do filho do médium, Eurípedes Higino. Portas e vidros foram quebrados.

Segundo o parente de Chico Xavier, a invasão foi constatada nesta terça-feira, 30, por volta das 18h20, quando um grupo chegou para orações.

"O que nos assusta mais do que o que levaram é a violência", afirmou Higino. A Polícia Militar esteve nesta quarta, pela manhã, na Casa da Prece e, conforme o filho de Chico Xavier, parte do que foi levado teria sido localizado. Em 30 de novembro do ano passado, o túmulo do médium na cidade foi depredado. O vidro que protege um busto do espírita foi quebrado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A violência está por todo lugar. Muitas igrejas estão sendo roubadas também", disse Higino. Chico Xavier nasceu em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, na Grande Belo Horizonte, e morreu em 30 de junho de 2002 em Uberaba, para onde se mudou em 1959. O médium é uma das maiores referências mundiais no espiritismo.

+++ RELEMBRE: Túmulo de Chico Xavier em Uberaba é mais uma vez depredado