Cerca de 8 mil carros sobem por hora a Imigrantes Cerca de oito mil veículos estão passando por hora na rodovia dos Imigrantes desde as 12h desta tarde, em direção a São Paulo, segundo a concessionária Ecovias, que administra as rodovias Imigrantes e Anchieta. Das 13 às 14h, 8.134 veículos subiram a serra, mas não há ainda trechos de lentidão. Dos 483 mil veículos que viajaram para a Baixada Santista no feriado, 294 mil já retornaram até as 14h desta tarde. As rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domenico Rangoni também têm tráfego intenso, mas sem lentidão. A Operação Subida começou às 11h, com subida pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e por uma da Anchieta.