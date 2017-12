Cerca de 80 mil imóveis continuam sem luz em Santa Catarina

Cerca de 80 mil imóveis continuam sem energia em todo o Estado de Santa Catarina por conta das chuvas dos últimos dias. Segundo as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), 25% do sistema elétrico de Alta Tensão foi recuperado. Veja também: Seis cidades decretam estado de calamidade Lula sobrevoa áreas atingidas nesta quarta Temporão anuncia medida de socorro BRs-376 e 101 são parcialmente liberadas População pode consumir água de piscinas Chuva deve continuar até sexta-feira Banco do Brasil anuncia ajuda a clientes de Santa Catarina Força Nacional de Segurança segue nesta tarde para SC Defesa Civil abre conta para doações Tragédia em Santa Catarina Veja galeria de fotos dos estragos em SC Número de vítimas deve subir Para governador, será preciso muito recurso Morador de Blumenau relata a situação Na região de Blumenau, houve recuperação de 17% do sistema AT, mas 61 mil imóveis ainda estão sem energia. Os maiores problemas estão localizados no município de Luis Alves; na região de Itajaí, as águas represadas dificultam a realização dos trabalhos; na região de São Bento do Sul, novos problemas em Rio Negrinho causaram desabastecimento na área de Volta Grande. Ainda segundo a empresa, há dificuldade de acesso à região onde ocorreram os problemas, por isso não há previsão de retorno do abastecimento. Há problemas pontuais nas regiões de Jaraguá do Sul (0,3%), Lages (0,3%) e Florianópolis (0,2%). A empresa relembra que a média estadual é de 2,7 habitantes por imóvel. Alerta A Celesc alerta que os moradores das áreas atingidas evitem riscos. Para tanto, as pessoas devem manter distância segura de fiações elétricas danificadas, deixar desligados os equipamentos elétricos que estejam sob as águas e, se houver infiltração de água nas instalações, desligar todos os disjuntores. A queda de postes e/ou cabos da rede elétrica deve ser avisada imediatamente à empresa ou o órgão competente mais acessível, como Defesa Civil e Bombeiros.