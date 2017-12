Cerca de 80 mil imóveis sem luz Cerca de 80 mil imóveis continuam sem energia elétrica em todo o Estado de Santa Catarina, por conta das fortes chuvas dos últimos dias. Segundo as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), 25% do sistema elétrico de Alta Tensão foi recuperado. Na região de Blumenau, houve recuperação de 17% do sistema, mas 61 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica. Os maiores problemas estão localizados no município de Luís Alves. Na região de Itajaí, as águas represadas dificultam a realização dos trabalhos.