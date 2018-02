Cesar Maia mostra empolgação no desfile da Mangueira Depois de dois anos afastado do sambódromo, por conta de problemas sérios de coluna, o prefeito do Rio, Cesar Maia, está de volta - e com muito gás. Durante o desfile da Mangueira, ele ficou junto ao recuo da bateria - seu lugar cativo -, cumprimentou integrantes da escola, dançou, beijou a mão de senhoras da Velha Guarda. Segundo assessores, o prefeito ficará até o fim do desfile na Marquês do Sapucaí. Como faz muito calor, Maia, que usa calça e blusa social, estava trocando de blusa a cada desfile, ainda conforme assessores.