Cesar Maia tem ex-blog clonado A internet começa a dar mostras de que deve se tornar terreno fértil para intrigas eleitorais nas eleições de 2006. Nesta segunda-feira, o prefeito carioca, Cesar Maia, teve seu ex-blog - famoso por veicular denúncias contra os adversários do político - clonado e enviado para os assinantes contendo uma série de denúncias contra o próprio Maia. No e-mail, que chegou na manhã de hoje para os leitores do prefeito, há desde denúncias sobre o recebimento irregular de salário por uma funcionária da coordenadoria de Recursos Humanos da Saúde da capital fluminense, até links que levam a mensagens supostamente trocadas por integrantes da equipe de Maia. Após constatar a invasão, o prefeito do Rio de Janeiro enviou uma edição extra do seu ex-blog no qual acusa policiais de terem se encarregado da clonagem e do envio das denúncias. "Semana passada fomos informados por um delegado da Polícia Federal que policiais hackers a comando político, haviam entrado no ex-blog e em e-mails e clonado de forma a inviabilizá-lo. Soubemos que seria hoje e suspendi a emissão até receber", diz o prefeito, sem especificar quem deu as ordens aos policiais ou quais seriam os agentes encarregados da clonagem. Mais adiante, na mensagem que enviou os assinantes, o prefeito convoca seus inimigos para uma "guerra eletrônica". "Se a guerra política é eletrônica, vamos a ela. Este ex-blog continuará contando tudo. Os governos - federal e estadual - e seus candidatos que se cuidem. Vem muito mais por aí", dispara.