Cesgranrio anula prova de concurso da Polícia Civil do Rio Foi anulada a prova do concurso público para 250 vagas de investigador na Polícia Civil do Rio. A Fundação Cesgranrio e a Polícia Civil, responsáveis pelo concurso, divulgaram um comunicado na internet informando que "surgiu denúncia de ter havido vazamento de algumas questões". A prova anulada, de Português, Noções de Direito e Noções de Informática, foi realizada neste sábado. Uma nova prova destas matérias terá sua data marcada até terça-feira. Um total de 50.204 inscrições foi feito para esse concurso, que não exige curso superior e dará aos aprovados um emprego com remuneração mensal de R$ 1.492,85. A nota da Cesgranrio e da polícia diz que as medidas habituais de segurança foram tomadas antes da prova e que a decisão de anulá-la foi tomada com o objetivo de resguardar o direito de igualdade de oportunidades entre todos os candidatos. A polícia vai investigar o caso.