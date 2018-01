CET amplia interdição na Paulista com obras A interdição na Avenida Paulista será ampliada por conta das obras de revitalização. A partir das 14 horas de amanhã, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueará a faixa da direita, no dois sentidos, entre a Praça Oswaldo Cruz e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Por causa disso, foram organizados desvios na região. No sentido Consolação, as opções são: Ruas 13 de Maio, Cincinato Braga, São Carlos do Pinhal e Antônio Carlos, Já quem parte da Vila Mariana rumo ao centro deverá seguir pela Rua Vergueiro e Avenida Liberdade. No sentido Jardins, a rota alternativa inclui Rua Joaquim Távora e Avenidas Pedro Álvares Cabral e Brasil. No sentido Paraíso, o motorista deverá acessar os seguintes caminhos: Alameda Santos e Ruas Cubatão, Abílio Soares e Maria Figueiredo. Motoristas de Perdizes e Alto de Pinheiros poderão trafegar pela Avenida Heitor Penteado, Rua Capote Valente, Avenidas Paulo VI, Henrique Schaumann, Brasil e Pedro Álvares Cabral, para seguir pela Avenida 23 de Maio (sentido Paraíso) ou Rua Sena Madureira (sentido Vila Mariana).