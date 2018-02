CET cria faixas reversíveis na região do Estádio do Morumbi A Secretaria Municipal dos Transportes divulgou um esquema especial para os shows de Madonna no Morumbi, amanhã e nos dias 20 e 21. A operação vai contar com 450 agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da São Paulo Transporte (SPTrans). A estimativa é de que a região receba 70 mil pessoas por dia. A CET vai ativar duas faixas reversíveis amanhã a partir das 17 horas, na Rua Engenheiro Oscar Mariano e na Avenida Morumbi. "Vamos estudar se adotamos a medida no sábado e domingo, mas amanhã será necessário, pois junta o trânsito normal da cidade com o do show", diz o engenheiro de Tráfego da CET Valtair Valadão. Na saída, faixas reversíveis serão ativadas nos três dias nas Avenidas João Jorge Saad e na Giovanni Gronchi. Além disso, a CET vai proibir o estacionamento em vias ao redor do estádio. A SPTrans criou uma linha especial que sai da Praça Ramos, no centro, para o Morumbi. Esses ônibus não terão horários específicos e partirão de acordo com a demanda. Cerca de 3,5 mil táxis foram cadastrados para atuar nos três dias.