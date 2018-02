CET e SMT suspendem rodízio de veículos em SP na segunda A Secretaria Municipal de Transportes (SMT) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspenderam o rodízio de veículos no Centro Expandido da Capital paulista nesta segunda-feira, 30, que antecede o feriado de 1º de Maio. Com isso, os veículos com placas de finais 1 e 2 estão livres para trafegarem na Capital na próxima segunda, informou o site da CET. Compreendem o Centro expandido as marginais Tietê, Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Afonso D´Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Avenida Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo, Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Avenida Salim Farah Maluf. O rodízio impede a circulação de automóveis e caminhões de segunda a sexta-feira, em dois períodos do dia: das 7h às 10h, pela manhã, e das 17h às 20h nos períodos da tarde e noite, considerados os de picos de trânsito nos principais corredores de tráfego da Capital paulista. A suspensão do rodízio amanhã leva em conta a previsão do reduzido número de veículos em circulação pelas principais vias de tráfego da cidade, por causa do feriado prolongado.