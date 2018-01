CET estima que 1,6 milhão de veículos saiam de São Paulo no carnaval A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que 1,6 milhão de veículos devem deixar a cidade de São Paulo a partir da próxima sexta-feira, por causa do feriado prolongado de carnaval. A CET vai monitorar o trânsito principalmente nos acessos e chegadas das rodovias paulistas e também nas imediações dos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara. A expectativa é que o movimento de veículos seja intenso em direção à estradas das 14 às 22 horas desta sexta-feira e das 8 às 13 horas do sábado. A recomendação da CET é para que o motorista programe a viagem para o período das 22 às 6 horas. O rodízio municipal de veículos ficará suspenso entre segunda e quarta-feira, voltando a valer na próxima quinta-feira, para os veículos com placas finais 7 e 8.