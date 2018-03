CET fecha ruas para obras do Expresso Tiradentes Até sexta-feira, 29, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar, sempre no período das 23h30 às 5 horas da manhã, o cruzamento da Rua Brigadeiro Jordão com a Avenida do Estado e a Avenida das Juntas Provisórias, sentido bairro, junto à Praça Altemar Dutra, sob o Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie, para obras do Corredor Expresso Parque Dom Pedro - Cidade Tiradentes, o antigo fura-fila, pela São Paulo Transportes (SPTrans). Como alternativas, os motoristas vindos da Rua Brigadeiro Jordão, com destino às rodovias dos Imigrantes e Anchieta, deverão entrar à direita na Rua 1822 e à esquerda na Rua Dom Lucas Obes, retornando ao trajeto original. Já quem estiver na Rua Brigadeiro Jordão, com destino aos bairros de Sapopemba e Vila Prudente, deverão entrar à direita nas Ruas 1822 e Dom Lucas Obes, à esquerda na Avenida das Juntas Provisórias e na Praça Ari da Rocha à direita, retornando ao trajeto original. Os motoristas que estiverem na Avenida das Juntas Provisórias, sentido bairro, da Estrada das Lágrimas ou da Rodovia Anchieta, com destino à Avenida Presidente Tancredo Neves, deverão entrar à direita na Rua Bom Pastor, à esquerda nas Ruas Julia Cortines e Baraúna e seguir em frente na Rua Audisio de Alencar, retornando ao trajeto original.