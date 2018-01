CET instala radar na pista local da Marginal do Tietê Uma equipe contratada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) instalou, ontem, um radar fixo na Marginal do Tietê. O equipamento fica na pista local, sentido Penha, cerca de 200 m antes da Ponte do Piqueri, e ainda não está multando, segundo a CET. Primeiro, vai passar por testes. O radar foi instalado pela Splice, empresa contratada em caráter emergencial no início da semana pela Prefeitura e que, por 60 dias, vai operar e manter os equipamentos. A licitação para instalação de 175 radares continua suspensa pela Justiça.